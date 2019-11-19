Криклий: Госпредприятие "Автомобильные дороги Украины" ликвидируют

Министерство инфраструктуры намерено ликвидировать Государственную акционерную компанию Автомобильные дороги Украины и передать ее функции частному сектору.

Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Со следующего года, после зимнего периода, планируем ликвидировать ПАО ГАК Автомобильные дороги Украины. Ее функции можно будет передать частному сектору, который не связан с бюрократическими процедурами и сможет оперативно закупать лучшую технику", - сказал он.

"Да и вообще - это нормальная европейская практика, когда содержанием и эксплуатацией дорог занимается частный сектор. А у нас какой облавтодор ни возьми - он убыточный, постоянно не хватает денег, в использовании госимущества присутствует коррупционный фактор", - добавил он.

Также он рассказал о планах лишить Укравтодор функции инспекции дорог.

"Укравтодор - заказчик услуг. Инспекционная функция должна быть отдельно, чтобы не возникал конфликт интересов. Потому что получается так: сам заказываю - сам проверяю, что не является действенным инструментом", - пояснил министр.

Основателем ГАК Автомобильные дороги Украины является государство в лице Укравтодора. Одной из главных задач компании является выполнение работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения длиной 170 тыс км.

Компания также выполняет работы по ремонту автомобильных дорог, мостов, других искусственных сооружений и элементов обустройства. В состав компании входят 33 дочерних предприятия.