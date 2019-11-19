Гончарук запросив бізнес на засідання Кабміну
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запросив представників Європейської бізнес асоціації (ЄБА) на засідання уряду 20 листопада, які зазвичай проходять закритими.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"І я хотів би, щоб присутність вашого представника на засіданнях Кабміну стало постійним явищем", - сказав Гончарук на зустрічі представників асоціації у вівторок.
Раніше виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко закликала допустити бізнес до урядових засідань, які з приходом нового Кабміну стали закритими.
Прем'єр також закликав бізнес "давати зворотний зв'язок", сигналізувати про виникаючі проблеми і повідомляти про корупцію.
Нагадаємо, раніше ЄБА заявляла, що законопроєкт про ринок електроенергії суперечить вимогам євроінтеграції, а ще раніше підтримала запропоновані НКРЕКП зміни щодо газової системи.
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