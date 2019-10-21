Бізнес підтримав запропоновані НКРЕКП зміни щодо газової системи

Європейська Бізнес Асоціація підтримала постанову НКРЕКП №2080, якою передбачається зміна розрахунків за послуги розподілу природного газу.

Про це йдеться у заяві організації.



В ЄБА переконані, що цей документ є більш зрозумілим для представників галузі та уніфікує тарифоутворення на ринку.



За їх словами, постанова дасть змогу промисловим споживачам замовляти величину потужності самостійно, при цьому, залишаючись відповідальними за її перевищення.

Окрім цього, зазначається що документ знизить фінансове навантаження на побутового споживача в опалювальний період.



Економічна правда