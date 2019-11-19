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Гончарук пригласил бизнес на заседание Кабмина

Вторник, 19 ноября 2019, 18:49

Премьер-министр Алексей Гончарук пригласил представителей Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) на заседание правительства 20 ноября, которые обычно проходят закрытыми.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"И я хотел бы, чтобы присутствие вашего представителя на заседаниях Кабмина стало постоянным явлением", - сказал Гончарук на встрече представителей ассоциации во вторник.

Ранее исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко призывала допустить бизнес к правительственным заседаниям, которые с приходом нового Кабмина стали закрытыми.

Премьер также призвал бизнес "давать обратную связь", о возникающих проблемах и сообщать о коррупции.

Напомним, что ранее ЕБА заявляла, что законопроект о рынке электроэнергии противоречит требованиям евроинтеграции, а еще раньше поддержала предложенные НКРЕКП изменения по газовой системе

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Гончарук

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