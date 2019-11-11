Законопроєкт про ринок електроенергії суперечить вимогам євроінтеграції — ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація вважає, що законопроєкт про ринок електроенергії не узгоджується з міжнародними зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції та потребує допрацювання.

Про це йдеться у заяві організації.

У жовтні 2019 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким пропонується внесення змін до Закону про ринок електроенергії (№2236-2). Профільним Комітетом ВРУ було рекомендовано прийняти його за основу та в цілому.

Паралельно, даний проєкт закону було розглянуто Комітетом ВРУ з питань європейської інтеграції з ЄС та визначено, що він не відповідає нормам Угоди про Асоціацію з ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами в частині напрямків реформування енергетичної галузі, та іншим міжнародно-правовим зобов’язанням України. Більше того, Секретаріат Енергетичного Співтовариства закликав авторів відкликати законопроєкт № 2236-2.

Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна деякими положеннями закону, що порушують зобов’язання України перед інвесторами та, на думку бізнесу, потребують доопрацювання:

так, пропонується надати повноваження регулятору встановлювати граничні ціни продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед", на внутрішньодобовому ринку та на ринку послуг з балансування задля забезпечення рівних правил гри;

крім того, пропонується надати повноваження КМУ встановлювати не лише тимчасову заборону чи обмеження на здійснення експорту/імпорту електроенергії, але й тимчасовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту електричної енергії;

також передбачається виключення гарантії держави щодо викупу всього об’єму виробництва електрики на об’єктах з встановленою генеруючою потужністю понад 150 МВт, які виробляють електроенергію з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ);

мова йде про надання пріоритету тільки виробникам електроенергії з ВДЕ встановленою генеруючою потужністю до 150 МВт, натомість об’єкти від 150 МВт можуть бути відключені в загальному порядку, а також здійснення відшкодування простою виробників електроенергії з ВДЕ, який стався внаслідок команди від Укренерго, за "зеленим" тарифом/аукціонною ціною тільки для виробників з ВДЕ встановленою генеруючою потужністю до 150 МВт;

тобто, фактично, закріплюється можливість не оплачувати за "зеленим" тарифом/аукціонною ціною електроенергію, яка мала бути вироблена об’єктом виробництва електроенергії з ВДЕ з встановленою генеруючою потужністю понад 150 МВт, але не була вироблена, за відповідною командою Укренерго.

Експерти Асоціації вважають, що наслідком запровадження вищезазначених норм може бути стягнення з Держбюджету збитків, наприклад, за невідшкодовану вартість електроенергії за "зеленим" тарифом або ж за несвоєчасно сплачені кошти для виробників електроенергії з ВДЕ, тощо.

Європейська Бізнес Асоціація вкотре наголошує, що будь-які суттєві зміни в роботі бізнесу слід здійснювати після консультацій та узгодження безпосередньо з бізнесом, а також із міжнародними партнерами – відповідно до взятих Україною зобов’язань.

Бізнес-спільнота закликає народних депутатів України провести консультації з Європейською Комісією щодо сумісності з положеннями ЄС у сфері функціонування ринку електроенергії, а також із Енергетичним співтовариством з відповідним залученням бізнесу.



Нагадаємо, що нещодавно, радник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ілля Полулях заявив, що прийнятий в квітні 2017 року Закон "Про ринок електроенергії" сьогодні працює в сильно спотвореному вигляді.

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Економічна правда