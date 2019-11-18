Ford презентував перший електричний кросовер Mustang

Автоконцерн Ford презентував електричний кросовер Mustang Mach-E, продажі якого стартують у 2020 році.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що вперше за 55 років Mustang перевтілився в автомобіль з повністю електричним приводом.

A few shots from the Ford Mustang Mach-E launch event in Oslo pic.twitter.com/aAucZWjguv — Chris Lilly (@ChrisLillyDrive) November 18, 2019

Автомобіль буде доступним у 5 комплектаціях. Час розгону до 100 кілометрів за годину - від 3,5 до 6 секунд.

Авто здатне подолати до 600 км без підзарядки. Зарядити батарею до 80% можна за 38 хвилин.

Залежно від комплектації, ціна на Mustang Mach-E варіюється від 44 тисяч до 60,5 тисячі доларів. Продажі електромобіля почнуться у кінці 2020 року.

Ford планує продавати новий Mustang у США, Китаї та європейських країнах.

Ford Mustang - один з найзнаменитіших автомобілів компанії. Перша модель була розроблена в 1960-х роках. У США загалом було випущено більше 10 мільйонів Ford Mustang різних модифікацій.

На початку 2019 року у Ford заявили про плани збільшити інвестиції в виробництво електромобілів з 4,5 до 11 мільярдів доларів. До 2022 року компанія планує включити в свою лінійку 40 моделей електромобілів.

Економічна правда