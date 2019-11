Ford презентував перший електричний кросовер Mustang

Автоконцерн Ford презентував електричний кросовер Mustang Mach-E, продажі якого стартують у 2020 році.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що вперше за 55 років Mustang перевтілився в автомобіль з повністю електричним приводом.

A few shots from the Ford Mustang Mach-E launch event in Oslo pic.twitter.com/aAucZWjguv