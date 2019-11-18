Ford представил первый электрический кроссовер Mustang

Автоконцерн Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E, продажи которого стартуют в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что впервые за 55 лет Mustang превратился в автомобиль с полностью электрическим приводом.

A few shots from the Ford Mustang Mach-E launch event in Oslo pic.twitter.com/aAucZWjguv — Chris Lilly (@ChrisLillyDrive) November 18, 2019

Автомобиль будет доступен в 5 комплектациях. Время разгона до 100 километров в час - от 3,5 до 6 секунд.

Авто способно преодолеть до 600 км без подзарядки. Зарядить батарею до 80% можно за 38 минут.

В зависимости от комплектации, цена на Mustang Mach-E варьируется от 44 тысяч до 60,5 тысячи долларов. Продажи электромобиля начнутся в конце 2020 года.

Ford планирует продавать новый Mustang в США, Китае и европейских странах.

Ford Mustang - один из самых знаменитых автомобилей компании. Первая модель была разработана в 1960-х годах. В США в целом было выпущено более 10 миллионов Ford Mustang различных модификаций.

В начале 2019 года у Ford заявили о планах увеличить инвестиции в производство электромобилей с 4,5 до 11 миллиардов долларов. До 2022 года компания планирует включить в свою линейку 40 моделей электромобилей.

Экономическая правда