Ford представил первый электрический кроссовер Mustang

Автоконцерн Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E, продажи которого стартуют в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что впервые за 55 лет Mustang превратился в автомобиль с полностью электрическим приводом.

A few shots from the Ford Mustang Mach-E launch event in Oslo pic.twitter.com/aAucZWjguv