Нацкомісія з тарифів може підвищити тариф "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 січня 2020 року підвищити тариф "Укренерго" на передачу електричної енергії на 36% - до 158,28 грн/мегават-годину, на 24% - тариф на послуги з диспетчеризації (оперативно-технічного управління), до 9,94 гривень/мегават-годину.

Відповідні проекти постанов внесені до порядку денного засідання комісії на 19 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що здійснений оператором системи передачі е/е розрахунок заснований виходячи з росту витрат на покупку компанією е/е для компенсації технологічних втрат (на 21,2%), витрат на оплату праці та соцзаходів.

Крім того, одним з основних чинників зростання тарифу на передачу е/е є прогнозоване збільшення операційних витрат (на 67%) у зв'язку з корпоратизацією Укренерго. Також компанія в проекті запропонувала врахувати зростання матеріальних витрат (на 10%), амортизації (на 14%), витрат з прибутку (1,2%).

В проекті враховано прогнозований на наступний рік зростання обсягу споживання е/е на 16,6%, що є компенсуючим фактором розміру тарифу. Додатковим компенсатором також є зменшення на 8,9% витрат за статтею "виконання спеціальних зобов'язань для забезпечення суспільних інтересів" і зменшення на 5% фінвитрат.

Таким чином, згідно з проектом, операційні витрати в тарифі пропонується врахувати на рівні 6 млрд 634,337 млн грн, витрати пов'язані з купівлею е/е для компенсації технологічних втрат, - 2 млрд 904,753 млн грн, витрати на оплату праці - 2 млрд 096,101 млн грн, витрати на збільшення частки виробництва "зеленої" е/е - 14 млрд 187,562 млн грн (1 млрд 558,532 млн грн з них - виплати домогосподарствам).Прогнозований обсяг споживання в 2020 році е / е врахований на рівні 150,272 млн МВт-год.

У свою чергу, зростання на 24% тарифу на послуги з диспетчеризації розрахований також виходячи зі збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соцмеропріятія, на послуги адміністратора розрахунків і адміністратора комерційного обліку, амортизацію, придбання допоміжних послуг з регулювання частоти та потужності, операційних витрат.