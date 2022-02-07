Українці зменшили споживання електроенергії через потепління

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Впродовж тижня з 31 січня по 6 лютого 2022 року через потепління зменшилось споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Зазначається, що жодних відключень, пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання в енергосистемі, за минулий тиждень не відбулося.

Весь тиждень в енергосистемі одночасно працювали всі 15 енергоблоків АЕС. Впродовж понеділка-п’ятниці сумарна потужність АЕС становила понад 13 ГВт.

Частка АЕС у покритті навантаження в порівнянні з попереднім тижнем виросла з 55% до 61%.

Середньодобове виробництво на ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем впало на 21,3%. Причиною є зниження споживання та збільшення генерації АЕС. Загалом, частка ТЕС у покритті навантаження становила 20%.

Станом на 7 лютого загальні запаси вугілля на складах ТЕС становлять 713,7 тис. тонн, зокрема газового — 647,7 тис. тонн і антрацитового — 66 тис. тонн.

Економічна правда