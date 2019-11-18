Нацкомиссия по тарифам может поднять тариф "Укрэнерго"

Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК), планирует с 1 января 2020 года повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 36% – до 158,28 грн/мегаватт-час, на 24% - тариф на услуги по диспетчеризации (оперативно-техническому управлению), до 9,94 грн/мегаватт-час.

Соответствующие проекты постановлений внесены в повестку дня заседания комиссии на 19 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что осуществленный оператором системы передачи э/э расчет основан исходя из роста расходов на покупку компанией э/э для компенсации технологических потерь (на 21,2%), расходов на оплату труда и соцмероприятий.

Кроме того, одним из основных факторов роста тарифа на передачу э/э является прогнозируемое увеличение операционных расходов (на 67%) в связи с корпоратизацией. Также компания в проекте предложила учесть рост материальных расходов (на 10%), амортизации (на 14%), расходов с прибыли (1,2%).

В проекте учтен прогнозируемый на следующий год рост объема потребления э/э на 16,6%, что является компенсирующим фактором размера тарифа. Дополнительным компенсатором также является уменьшение на 8,9% расходов по статье "выполнение специальных обязательств для обеспечения общественных интересов" и уменьшение на 5% финрасходов.

Таким образом, согласно проекту, операционные расходы в тарифе предлагается учесть на уровне 6 млрд 634,337 млн грн, расходы связанные с покупкой э/э для компенсации технологических потерь, – 2 млрд 904,753 млн грн, расходы на оплату труда – 2 млрд 096,101 млн грн, расходы на увеличение доли производства "зеленой" э/э – 14 млрд 187,562 млн грн (1 млрд 558,532 млн грн из них – выплаты домохозяйствам).

Прогнозируемый объем потребления в 2020 году э/э учтен на уровне 150,272 млн МВт-ч.

В свою очередь, рост на 24% тарифа на услуги по диспетчеризации рассчитан также исходя из увеличения расходов на оплату труда и отчислений на соцмероприятия, на услуги администратора расчетов и администратора коммерческого учета, амортизацию, приобретение вспомогательных услуг по регулированию частоты и мощности, операционных расходов.