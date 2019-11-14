У Приватбанку пояснили, як працювала схема Коломойського на 7,5 мільярда

Колишні акціонери Приватбанку використовували фінансові інструменти, які дозволяли кредитувати пов'язані компанії і призводили до зменшення балансової вартості кредитного портфеля та витрат на формування резервів.

Про це йдеться у відповіді пресслужби Приватбанку на запит Економічної правди.

До 2016 року, коли "Приват" належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, банк при здійсненні кредитування у гривні використовував нетипові для ринку умови договорів — так звані "індексні кредити".

Нетипові умови договорів полягали в тому, що плата за користування кредитом складалась з двох частин — фіксованої процентної ставки і винагороди за користування кредитом.

Якщо терміни сплати фіксованої процентної ставки зазвичай встановлювались з певною періодичністю протягом строку договору, то винагорода підлягала сплаті одночасно з погашенням кредиту.

На цю ж дату повинен був розраховуватись і розмір винагороди за формулою, яка передбачала індексацію. Індексації підлягали як видані транші, так і нараховані проценти. Індексація відбувалася на основі офіційного курсу гривні до долара США за період з дня видачі кредиту до дати його погашення.

"Умова таких договорів про сплату визнавалась у банку в якості похідного фінансового інструменту — вбудованого деривативу", — кажуть в "Приваті".

Дериватив - це фінансовий контракт між сторонами, який ґрунтується на майбутній вартості активу. Власник деривативу укладає контракт на придбання активу в майбутньому. Метою укладення контракту є отримання прибутку за рахунок зміни ціни активу. Кількість деривативів може перевищувати кількість активів.

Переважна частина таких кредитів була надана пов’язаним з Приватбанком особам, тобто компаніям з орбіти Коломойського та Боголюбова.

Причому кредити видавалися під процентну ставку, яка була нижче ринкової. Як правило, ставка становила від 10% до 12 % річних, тоді як середня ставка в банківському секторі в період з 2012 по 2016 роки знаходилась в діапазоні від 16,6% до 18,5% річних.

"Такий фінансовий інструмент колишнім керівництвом Приватбанку використовувався з метою штучного покращення фінансового результату", - кажуть у держбанку.

Це відбувалось за рахунок зменшення фактичного розміру платежів пов’язаних осіб за користування кредитними коштами.

З цією метою в бухгалтерському обліку банку первісне визнання винагороди (вбудованого деривативу) здійснювалось шляхом виділення його з кредиту та врахування на рахунку дебіторської заборгованості.

"Це призводило до зменшення заборгованості за кредитом, зменшення балансової вартості кредитного портфеля і зменшення витрат на формування резервів", — заявили в банку.

Подальше визнання деривативу здійснювалось за справедливою вартістю за власними методиками банку шляхом його переоцінки.

А за рахунок сформованого дисконту в бухгалтерському обліку, про який згадувалося вище, збільшувались процентні доходи, хоча фактично вони не надходили.

"Застосуванням таких "індексних кредитів" було закладено майбутні юридичні ризики неможливості стягнення з позичальників нарахованої винагороди.

Ці ризики пов’язані з відповідністю умов договорів законодавчому визначенню кредитного договору, вимогам принципу справедливості, передбаченого цивільним законодавством, покладенням на позичальників фінансових ризиків курсових коливань", — розповіли ЕП в Приватбанку.

Саме на ці підстави під час розгляду судами вимог банку про стягнення передбаченої "індексними кредитами" винагороди посилаються зараз компанії Коломойського-Боголюбова, заперечуючи проти їх задоволення.

В тому числі, заявляючи позови до банку про визнання недійсними умов кредитних договорів, якими обумовлювалася її сплата.

"В останні місяці мало місце декілька судових рішень, якими умови кредитних договорів про сплату винагороди визнані недійсними та відмовлено банку в задоволенні його вимог про її стягнення", — заявили в пресслужбі.

Банк вважає такі судові рішення необґрунтованими і має намір їх оскаржувати.

Згадана справа не є одиноким випадком. В провадженні господарських судів наразі знаходяться 16 справ за позовами "Приватбанку" про стягнення з позичальників банку винагороди за кредитними договорами.

Наразі судами розглянуто 11 справ: прийнято 9 судових рішень на користь банку (82%) та 2 судових рішення проти банку, інші 5 справ перебувають на розгляді.

Нагадуємо:

Суд визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком і компаніями з групи "Приват" в 2006-2016 роках.

Підставами для такого судового рішення стало те, що "спірними умовами кредитних договорів фактично визначено додаткову плату, що створило ситуацію подвійної оплати за користування кредитом".

Сукупний обсяг нарахувань за процентами за користування кредитом за відповідними кредитними договорами сягає майже 7,5 млрд грн, що в рази перевищує максимальний розмір ліміту кредитних договорів і основну суму боргу за кредитами.

За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" є ТОВ "Скорзонера", кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

За даними системи YouControl, ТОВ "Скорзонера" ​​є засновником туристичного комплексу "Буковель".

Олександр Колесніченко, ЕП