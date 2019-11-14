В Приватбанке объяснили, как работала схема Коломойского на 7,5 миллиарда

Бывшие акционеры Приватбанка использовали финансовые инструменты, которые позволяли кредитовать связанные компании и приводили к уменьшению балансовой стоимости кредитного портфеля и расходов на формирование резервов.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Приватбанка на запрос Экономической правды.

До 2016 года, когда "Приват" принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, банк при осуществлении кредитования в гривне использовал нетипичные для рынка условия договоров — так называемые "индексные кредиты".

Нетипичные условия договоров заключались в том, что плата за пользование кредитом состояла из двух частей — фиксированной процентной ставки и вознаграждения за пользование кредитом.

Если сроки уплаты фиксированной процентной ставки обычно устанавливались с определенной периодичностью в течение срока договора, то вознаграждение подлежало уплате одновременно с погашением кредита.

На эту же дату должен был рассчитываться и размер вознаграждения по формуле, которая предусматривала индексацию. Индексации подлежали как выданные транши, так и начисленные проценты. Индексация происходила на основе официального курса гривны к доллару США за период со дня выдачи кредита до даты его погашения.

"Условие таких договоров об уплате признавалось в банке в качестве производного финансового инструмента — встроенного дериватива", — говорят в "Привате".

Дериватив — это финансовый контракт между сторонами, основанный на будущей стоимости актива. Владелец дериватива заключает контракт на приобретение актива в будущем. Целью заключения контракта является получение прибыли за счет изменения цены актива. Количество деривативов может превышать количество активов.

Большинство таких кредитов было предоставлено ​​связанным с Приватбанком лицам, то есть компаниям из орбиты Коломойского и Боголюбова.

Причем кредиты выдавались под процентную ставку, которая была ниже рыночной. Как правило, ставка составляла от 10% до 12% годовых, тогда как средняя ставка в банковском секторе в период с 2012 по 2016 годы находилась в диапазоне от 16,6% до 18,5% годовых.

"Такой финансовый инструмент бывшим руководством Приватбанка использовался с целью искусственного улучшения финансового результата", - говорят в госбанке.

Это происходило за счет уменьшения фактического размера платежей связанных лиц за пользование кредитными средствами.

С этой целью в бухгалтерском учете банка первоначальное признание вознаграждения (встроенного дериватива) осуществлялось путем выделения его из кредита и учета на счете дебиторской задолженности.

"Это приводило к уменьшению задолженности по кредиту, уменьшению балансовой стоимости кредитного портфеля и уменьшению расходов на формирование резервов", — заявили в банке.

Дальнейшее признание дериватива осуществлялось по справедливой стоимости по собственным методикам банка путем его переоценки.

А за счет сформированного дисконта в бухгалтерском учете, о котором упоминалось выше, увеличивались процентные доходы, хотя фактически они не поступали.

"Применением таких "индексных кредитов" были заложены будущие юридические риски невозможности взыскания с заемщиков начисленного вознаграждения.

Эти риски связаны с соответствием условий договоров законодательному определению кредитного договора, требованиям принципа справедливости, предусмотренного гражданским законодательством, возложением на заемщиков финансовых рисков курсовых колебаний", — рассказали ЭП в Приватбанке.

Именно на эти основания при рассмотрении судами требований банка о взыскании предусмотренного "индексными кредитами" вознаграждения ссылаются сейчас компании Коломойского-Боголюбова, возражая против их удовлетворения.

В том числе, заявляя иски к банку о признании недействительными условий кредитных договоров, которыми обусловливалась ее уплата.

"В последние месяцы имело место несколько судебных решений, которыми условия кредитных договоров об уплате вознаграждения признаны недействительными и отказано банку в удовлетворении его требований о его взыскании", - заявили в пресс служба.

Банк считает такие судебные решения необоснованными и намерен их обжаловать.

Данное дело не является одиноким случаем. В производстве хозяйственных судов сейчас находятся 16 дел по искам "Приватбанка" о взыскании с заемщиков банка вознаграждения по кредитным договорам.

Сейчас судами рассмотрено 11 дел: принято 9 судебных решений в пользу банка (82%) и 2 судебных решения против банка, остальные 5 дел находятся на рассмотрении.

Напоминаем:

Суд признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и компаниями из группы "Приват" в 2006-2016 годах.

Основаниями для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом".

Совокупный объем упомянутых начислений по процентам за пользование кредитом по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

По данным системы YouControl, ООО "Скорзонера" является основателем туристического комплекса "Буковель".

Александр Колесниченко, ЭП