Рада почала розглядати проєкт держбюджету у другому читанні

Верховна Рада змінила порядок денний на 14 листопада і почала розглядати проєкт державного бюджету на 2020 рік у другому читанні.

Народні депутати змінили порядок денний 233 голосами.

За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, апарат ВР підготував необхідні матеріали, тому з'явилася можливість перенести розгляд законопроекту на ранкову частину засідання Ради.

Початково розгляд проєкту держбюджету передбачалося почати о 12:30.

Наразі депутати вносять зміни до Бюджетного кодексу.

Напередодні комітет з питань бюджету за підсумками засідання рекомендував Раді прийняти за основу та в цілому проєкт бюджету-2020.

Доопрацьований проєкт державного бюджету на 2020 рік в Раду внесли 5 листопада.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік у першому читанні 18 жовтня.

Основні показники проекту державного бюджету на 2020 рік: Доходи державного бюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1,08 трлн грн, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн., видатки - у сумі 1,17 трлн грн.

Глава уряду Олексій Гончарук заявив, що держбюджет-2020 стане останнім, що ухвалюється лише на рік.

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Економічна правда