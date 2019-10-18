Рада ухвалила у першому читанні держбюджет-2020

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про бюджет на 2020 рік.

За відповідний законопроект проголосували 255 народних депутатів.

Під час голосування депутати розкритикували проект бюджету через низькі соціальні стандарти та темпи економічного зростання.

Водночас в Кабміні заявили, що бюджет розрахували на макроекономічному прогнозі, який склали весною 2019 року. Після затвердження нового макроекономічного прогнозу показники у бюджеті переглянуть.

Основні показники проекту державного бюджету на 2020 рік

Доходи державного бюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1 079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн.

Видатки - у сумі 1170,0 млрд грн.

Видатки на національну безпеку і оборону становлять 245,8 млрд гривень, що на 33,8 млрд більше, ніж у 2019 році.

На розвиток дорожньої інфраструктури законопроектом планують спрямувати 74,4 млрд грн, у тому числі Державний дорожній фонд - 69,7 млрд грн, які планується спрямувати на розвиток мережі, утримання доріг державного значення, будівництво, реконструкцію і т.д.

Для підтримки енергетичної незалежності планується виділити 2 млрд грн.

Мета боргової політики - забезпечити зменшення відношення обсягу державного боргу до ВВП до рівня 46,7% на кінець 2020 року. "Одним із шляхів реалізації такої амбітної задачі є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09 % ВВП в 2020)", - заявили у Мінфіні.

Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких обслуговування державного боргу – 145,2 млрд грн; погашення державного боргу – 292,9 млрд гривень.

Прогноз фінансування державного бюджету 2020 року через надходження від приватизації державного майна приведений до реально можливих 5 млрд грн виходячи з підготовки об'єктів.

На освіту планується направити 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж в 2019 році. Проект вперше передбачає витрати на розвиток закладів вищої освіти в розмірі близько 300 млн грн.

Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 108 млрд грн - це на 9,8 млрд більше, ніж в 2019 році.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 8,6 млрд грн.

Мінімальна зарплата складатиме 4723 грн.

Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету складе 172,6 млрд грн.

Економічна правда