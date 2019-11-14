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Рада начала рассматривать проект госбюджета во втором чтении

Четверг, 14 ноября 2019, 10:30

Верховная Рада изменила повестку дня на 14 ноября и начала рассматривать проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении.

Народные депутаты изменили повестку дня 233 голосами.

По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, аппарат ВР подготовил необходимые материалы, поэтому появилась возможность перенести рассмотрение законопроекта на утреннюю часть заседания Рады.

Изначально рассмотрение проекта госбюджета предполагалось начать в 12:30.

Сейчас депутаты вносят изменения в Бюджетный кодекс.

Накануне комитет по вопросам бюджета по итогам заседания рекомендовал Раде принять за основу и в целом проект бюджета-2020.

Доработанный проект государственного бюджета на 2020 год в Раду внесли 5 ноября.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла законопроект о бюджете на 2020 год в первом чтении 18 октября. 

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год: доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн., расходы - в сумме 1,17 трлн грн.

Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что госбюджет-2020 станет последним, который принимается только на один год

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Экономическая правда

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госбюджет Верховная рада

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