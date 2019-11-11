У Києві керівника відділення держбанку викрили у заволодінні понад 1 мільйона

Київська місцева прокуратура повідомила про підозру керуючій територіального відділення банку, яка заволоділа майном осіб та держави у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"За даними досудового розслідування, у жовтні 2018 року керуюча територіального відділення банку, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, забезпечила видачу платіжних банківських карт, без фактичної присутності клієнтів банку, які є власниками вказаних банківських карт.

Після вчинення вказаних дій, остання без відома клієнтів здійснила переведення коштів із пенсійних рахунків на новостворені карткові рахунки", - йдеться у повідомленні.

У подальшому вона передала безпідставно видані платіжні банківські карти іншим особам для забезпечення зняття наявних на них грошових коштів.

"Таким чином, посадова особа банку, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у змові з іншими невстановленими особами, заволоділа шляхом обману грошовими коштами клієнтів банку у сумі 356 234 грн. та грошовими коштами банку в розмірі 711 390 грн", - підкреслили у прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190, ст. 364 ККУ, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Економічна правда