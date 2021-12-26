Вклади українців в банках за місяць збільшились на майже 12 мільярдів
Станом на 1 грудня 2021 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 641,2 мільярдів, що на 11,9 мільярдів більше, ніж на 1 листопада 2021 року.
Про це повідомляє ФГВФО
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок грудня 2021 року:
- вклади у національній валюті – 389,5 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті – 251,7 млрд грн.
Там також зазначили, що вклади 98,0% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тисяч, а тому підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 243,7 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,4%, а сума їх вкладів на 1 грудня 2021 року склала 62,6 мільярди (9,8% від загальної суми вкладів).
Нагадаємо:
Фінансовий комітет Ради рекомендує парламенту прийняти в цілому законпороєкт № 5542-1, яким пропонується поступово збільшити суму гарантування вкладів фізосіб до 600 тисяч грн.
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