НБУ посилив вимоги до капіталу банків

ФОТО НБУ

Національний банк посилив вимоги до капіталу банків з 01 січня 2022 року відповідно до раніше анонсованих планів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби.

"Ці вимоги покликані збільшити стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистити сектор від накопичення системних ризиків і сприяти збереженню фінансової стабільності.

Висока прибутковість банків та наявний запас капіталу свідчать про готовність до запровадження нових регуляторних змін", - пояснюють у регуляторі. Так, із 01 січня 2022 року передбачається:

1) запровадження мінімальних вимог до покриття капіталом операційного ризику у розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з 01 січня 2023 року

2) підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам зі 125% до 150%

3) наступний етап підвищення ваг ризику за ОВДП в іноземній валюті до 50% із подальшим зростанням до 100% з 01 липня 2022 року

4) підвищення з поточних 25% до 50% частки вартості непрофільних активів, що вираховується з основного капіталу

"Загальний вплив запланованих змін на достатність основного капіталу банків становитиме 2,5 в. п. Поточного запасу капіталу вистачить на їхнє виконання", - резюмували в НБУ.