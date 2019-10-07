Стадіон одеського "Чорноморця" спробують продати вп’яте

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в п’ятий раз виставив на продаж стадіон "Чорноморець".

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Як наголошується, 10 жовтня відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових будівель стадіону та прав вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами у кількості 40 шт.

Усі активи перебувають на балансі "Імексбанку". Початкова ціна реалізації – 733,250 млн гривень.

Загальна площа нежитлової нерухомості, що продається єдиним лотом – 80,289 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо:

Стартова ціна реалізації цього пулу активів - 733,25 млн грн, це в п'ять разів нижче початкової ціни (3,6 млрд грн).

Раніше ці активи неодноразово виставлялися на торги на ProZorro.Продажі і вже тричі через FFN, але ним так ніхто і не зацікавився, що призвело до зниження ціни, зазначили у Фонді.

У 2018 році аукціон із продажу центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі не відбувся через відсутність покупців. Тоді стадіон намагалися продати за 1,139 млрд грн.

У червні 2019 року стадіон "Чорноморець" знову виставили на продаж, але вже за 3,6 млрд грн.

Остання спроба реалізувати стадіон відбулася у вересні. Як і попередні спроби, вона виявилася невдалою.

Економічна правда