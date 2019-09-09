Одеський стадіон "Чорноморець" знову спробують продати на аукціоні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставив на голландський аукціон нежитлові будівлі центрального стадіону "Чорноморець" на вулиці Маразліївській, 1/20 в Одесі за 733,2 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Згідно з повідомленням, аукціон із продажу пулу активів неплатоспроможного Імексбанку, до складу яких і входить стадіон, відбудеться 26 вересня 2019 року. Організатор торгів - ТОВ "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Лот також включає права вимоги за 40 договорами, укладеними з юридичними особами. Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, яка продається єдиним лотом, становить 80,3 тис. кв. м.

Стадіон "Чорноморець" включає, окрім спортивної частини, бізнес-центр із рестораном загальною площею 10,7 тис. грн, фітнес-центр (4,3 тис. кв. м), готель (9,8 тис. кв. м), підземний паркінг тощо.

За даними Фонду, остання повна реконструкція стадіону відбулася в 2011 році. Стадіон дозволяє розмістити на трибунах понад 34 тис. осіб.

Нагадаємо:

Стартова ціна реалізації цього пулу активів - 733,25 млн грн, це в п'ять разів нижче початкової ціни (3,6 млрд грн).

Раніше ці активи неодноразово виставлялися на торги на ProZorro.Продажі і вже тричі через FFN, але ним так ніхто і не зацікавився, що призвело до зниження ціни, зазначили у Фонді.

У 2018 році аукціон із продажу центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі не відбувся через відсутність покупців. Тоді стадіон намагалися продати за 1,139 млрд грн.

У червні 2019 року стадіон "Чорноморець" знову виставили на продаж, але вже за 3,6 млрд грн.