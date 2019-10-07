Стадион одесского "Черноморца" попытаются продать в пятый раз
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в пятый раз выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Как отмечается, 10 октября состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий стадиона и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт.
Все активы находятся на балансе "Имэксбанка". Начальная цена реализации - 733,250 млн гривен.
Общая площадь нежилой недвижимости, которая продается единым лотом - 80,289 тысяч квадратных метров.
Напомним:
Стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, это в пять раз ниже первоначальной цены (3,6 млрд грн).
Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.
В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.
В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.
Последняя попытка реализовать стадион состоялась в сентябре. Как и предыдущие попытки, она оказалась неудачной.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua