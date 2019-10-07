Стадион одесского "Черноморца" попытаются продать в пятый раз

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в пятый раз выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как отмечается, 10 октября состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий стадиона и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт.

Все активы находятся на балансе "Имэксбанка". Начальная цена реализации - 733,250 млн гривен.

Общая площадь нежилой недвижимости, которая продается единым лотом - 80,289 тысяч квадратных метров.

Напомним:

Стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, это в пять раз ниже первоначальной цены (3,6 млрд грн).

Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.

В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.

В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.

Последняя попытка реализовать стадион состоялась в сентябре. Как и предыдущие попытки, она оказалась неудачной.

Экономическая правда