Eldorado в 2020 финансовом году откроет около 10 магазинов

Компания Eldorado в 2020 финансовом году (апрель-май) планирует открыть около 10 новых магазинов.

Об этом ЭП сообщила гендиректор компании Вера Витинская во время пресс-конференции.

"В следующем году мы планируем открыть до 10 магазинов в городах-миллионниках и небольших городах", - сказала Витинская.

Сейчас сеть магазинов компании насчитывает 123 магазина в 58 городах.

В 2019 финансовом году компания открыла 4 магазина и осуществила 5 перезапусков собственных торговых точек.

С 2013 года - момента слияния компании с сетью "Технополис" - Eldorado ​​обслужила 10 млн покупателей на 3 млрд долларов.

В следующем финансовом году компания также планирует запустить новый диджитал формат магазинов с использованием технологий искусственного интеллекта.



Экономическая правда