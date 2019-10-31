Eldorado в 2020 финансовом году откроет около 10 магазинов
Компания Eldorado в 2020 финансовом году (апрель-май) планирует открыть около 10 новых магазинов.
Об этом ЭП сообщила гендиректор компании Вера Витинская во время пресс-конференции.
"В следующем году мы планируем открыть до 10 магазинов в городах-миллионниках и небольших городах", - сказала Витинская.
Сейчас сеть магазинов компании насчитывает 123 магазина в 58 городах.
В 2019 финансовом году компания открыла 4 магазина и осуществила 5 перезапусков собственных торговых точек.
С 2013 года - момента слияния компании с сетью "Технополис" - Eldorado обслужила 10 млн покупателей на 3 млрд долларов.
В следующем финансовом году компания также планирует запустить новый диджитал формат магазинов с использованием технологий искусственного интеллекта.
Экономическая правда
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