Tesla побила рекорд з постачання електромобілів

Американська Tesla Inc. в липні-вересні поставила дилерам 97 тисяч електромобілів у порівнянні з 95,2 тисяч у попередні три місяці.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Це стало рекордним квартальним показником.

Проте, продажі виявилися нижче середнього прогнозу аналітиків, опитаних FactSet, і становив 99 тисяч.

Котирування акцій Tesla на додаткових торгах в середу впали на 4%.

У третьому кварталі поставки Model 3 становили 79,6 тис. (зростання на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року), Model S і Model X - 17,4 тис. (зниження на 37%).

При цьому за три місяці було вироблено 96,155 тис. електромобілів, включаючи 79,837 тис. Model 3, а також 16,318 тис. Model S і Model X.

Раніше компанія планувала поставити за підсумками поточного року 360-400 тис. авто. Для досягнення цієї мети Tesla необхідно продати в четвертому кварталі не менше 104,8 тис. електромобілів, відзначає The Wall Street Journal.