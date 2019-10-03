Tesla побила рекорд по поставкам электромобилей

Американская Tesla Inc. в июле-сентябре поставила дилерам 97 тыс. электромобилей по сравнению с 95,2 тыс. в предыдущие три месяца.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс-Украина".

Это стало рекордным квартальным показателем.

Тем не менее, продажи оказались ниже среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, и составлявшего 99 тысяч.

Котировки акций Tesla на дополнительных торгах в среду упали на 4%.

В третьем квартале поставки Model 3 составили 79,6 тыс. (рост на 43% относительно аналогичного периода прошлого года), Model S и Model X - 17,4 тыс. (снижение на 37%).

При этом за три месяца было произведено 96,155 тыс. электромобилей, включая 79,837 тыс. Model 3, а также 16,318 тыс. Model S и Model X.

Ранее компания планировала поставить по итогам текущего года 360-400 тыс. машин. Для достижения этой цели Tesla необходимо продать в четвертом квартале не менее 104,8 тыс. электромобилей, отмечает The Wall Street Journal.