Tesla відкрила продаж електроквадроциклів для дітей за 1900 доларів

Компанія Tesla запустила продаж квадроциклів для дітей від 8 років - Cyberquad for Kids, ціна - 1900 доларів.

Новий продук з'явився на сайті Tesla 2 грудня.

У компанії додають, що зовнішній вигляд квадроцикла натхненний дизайном пікапа Tesla Cybertruck.

Tesla зазначає, що квадроцикл має повністю сталеву раму, м'яке сидіння, регульовану підвіску та дискові задні гальма.

Повністю електричний Cyberquad for Kids працює від літій-іонного акумулятора, час повної зарядки якого - близько 8 годин.

Квадроцикл може долати без зарядки до 24 км і розганятися до швидкості 16 км/год.

При цьому, покупець матиме можливість за бажання обмежити швидкість квадроцикла 8 км/год. Максимальна вага пасажира - 68 кг.

Габарити квадроцикла 1193 х 660 х 685 мм, маса - 55 кг.

У компанії заявили, що поставки покупцям почнуться через 2-4 тижні, водночас Tesla попередила, що доставка замовлень до різдвяних свят "не гарантується".

Компанія уточнила, що Cyberquad for Kids можна придбати лише у магазинах Tesla у США. Він може бути доставлений по всій країні, крім Аляски, Гаваїв та Пуерто-Ріко.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk