Банки підвищили ставки за депозитами в доларах

Українські банки за останні три тижні підвищили ставки за депозитами в доларах США, тоді як середні ставки за депозитами в євро знизилися.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках, проведений Liga.net.

Так, середні ставки за безстроковими депозитами в гривні знизилися на 0,12 процентного пункту - до 7,73% річних. Вартість депозитів на термін до місяця як і раніше становить 9,71% річних.

Вклади на періоди від місяця (11,8%) і від 6 до 12 місяців (14,71%) також не змінилися в ціні.

Середня ставка для заощаджень у гривні терміном від 3 місяців до 6 виросла на 0,01 п.п. - до 14,19% річних. У той же час депозити на періоди понад рік подешевшали на 0,04 п.п. - до 13,97% річних.

Середні ставки за депозитами в доларах зросли для періодів від 1 до 3 місяців (на 0,01 п.п., - до 1,14% річних). Виросла прибутковість заощаджень і для термінів від 3 до 6 місяців (на 0,02 п.п., - до 2,25% річних). Вклади терміном від півроку до року подорожчали на 0,04 п.п. і пропонують 2,82% річних.

При цьому не змінилися ставки за вкладами в американській валюті на термін понад рік - 2,86% річних. На колишньому рівні залишилися і ставки для вкладів на періоди до місяця - 1,11% річних. Знизилася прибутковість тільки безстрокових вкладів, на 0,02 п.п. - до 0,55% річних.

Середні ставки за депозитами в євро знизилися для вкладів для періодів від 3 місяців і від 6 місяців (на 0,06 п.п. - до 1,56% і до 1,94% річних відповідно). Більш істотно подешевшали депозити строком понад рік, на 0,16 п.п. - до 2,08% річних.

У той же час зросла середня ставка за депозитами в євро на термін від місяця до 3 (на 0,04 п.п. - до 1,13% річних). Безстрокові заощадження як і раніше пропонують 0,54% річних. Депозити строком менше місяця дають 0,73% річних.