Києв жаліється, що уряд відбирає в нього 4 мільярди

Через прийняття змін до Держбюджету 2019, уряд в наступному році може вилучити майже 4 мільярда гривень з бюджету Київської міської ради.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"17 жовтня 2019 року уряд запропонував Верховній Раді проект змін до Держбюджету 2019 року. 18 жовтня документ проголосовано у першому читанні. Пояснювальна записка говорить про "благі" наміри змін: забезпечення вирішення важливих соціальних питань та ефективного використання коштів Державного бюджету.

Одним із таких питань, на думку Уряду, є вилучення з тексту закону статті 30, якою регулюються взаємовідносини держави з містом у частині зобов’язань Київської міської ради з погашення перед державою заборгованості.

Вона виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу", – розповів Поворозник.

За словами Поворозника, такі зміни вплинуть на масштабні інфраструктурні проекти міста.

"Це, наприклад, будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Будівництво інших не менш важливих об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури, які мали б фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету", – зазначив перший заступник голови КМДА.

За його словами, скасовуючи дію цієї фактично виконаної містом норми наприкінці року, уряд ставить киян перед фактом вилучення у 2020 році з бюджету міста майже 4 млрд грн.

"На жаль, держава "методами попередників", вилучаючи кошти територіальної громади, уповільнює темпи модернізації застарілої інфраструктури. Я звертаюсь до депутатів Верховної ради, які говорять про недостатню кількість коштів для Києва і готують відповідні законопроекти, утім водночас голосують за законопроекти, які позбавляють місто коштів.

Ви займаєтеся популізмом чи як це розуміти?" – підсумував Поворозник.