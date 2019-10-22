Киев жалуется, что правительство отбирает у него 4 миллиарда

Из-за принятия изменений в Госбюджет 2019, правительство в следующем году может изъять почти 4 миллиарда гривень из бюджета Киевского городского совета.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.



"17 октября 2019 года правительство предложило Верховной раде проект изменений в Госбюджет 2019 года. 18 октября документ проголосован в первом чтении. Пояснительная записка говорит о "благих" намерениях: обеспечение решения важных социальных вопросов и эффективного использования средств Госбюджета.



Одним из таких вопросов, по мнению правительства, является исключение из текста закона статьи 30 которой регулируются взаимоотношения государства с городом в части обязательств Киевского городского совета по погашению перед государством задолженности.

Она возникла в результате совершения в 2015 году сделки по переводу части местного долга Киевского городского совета по внешними заимствованиями к государственному долгу", - рассказал Поворозник.



По словам Поворозника, такие изменения повлияют на реализацию важных инфраструктурных объектов города.

"Это, например, строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Строительство других не менее важных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, которые должны финансироваться за счет средств государственного бюджета ", - отметил первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, отменяя действие этой фактически выполненной городом нормы в конце года, правительство ставит киевлян перед фактом изъятия в 2020 году из бюджета города почти 4 млрд грн.

"К сожалению, государство "методами предшественников" , изымая средства территориальной общины, замедляет темпы модернизации устаревшей инфраструктуры. Я обращаюсь к депутатам Верховной рады, которые говорят о недостаточном количестве средств для Киева и готовят соответствующие законопроекты, впрочем одновременно голосуют за законопроекты, которые лишают город средств.

Вы занимаетесь популизмом или как это понимать?" - подытожил Поворозник.