В уряді назвали умову отримання макрофіну ЄС до кінця року

Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу до кінця 2019 року за умови ухвалення законодавства про фінансовий моніторинг, а щоб почати вибірку коштів, країні потрібно буде перебувати в програмі МВФ.

Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас залишається ще одна умова - приведення правил фінансового моніторингу у відповідність з IV Європейської директиви. Законопроект розроблений, поданий, зараз відпрацьовується двома парламентськими комітетами. Сподіваюся, найближчим часом ми з Верховною Радою зможемо його прийняти", - сказала Маркарова на брифінгу у вівторок.

"Щоб почати вибірку коштів, потрібно буде перебувати в програмі МВФ. У нас є відкрита можливість до кінця року цей транш отримати", - сказала вона.

Днями Маркарова домовилася про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з питань економіки, єврокомісаром з фінансових справ Валдісом Домбровскісом.

Нагадаємо, Європейська рада у червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 млрд євро.

У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

Європейська правда