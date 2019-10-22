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В правительстве назвали условие получения макрофина ЕС до конца года

Вторник, 22 октября 2019, 13:15

Украина может получить второй транш макрофинансвой помощи от Евросоюза до конца 2019 года при условии принятия законодательства о финансовом мониторинге, а чтобы начать выборку средств, стране нужно будет находиться в программе МВФ.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас остается еще одно условие - приведение правил финансового мониторинга в соответствие с IV Европейской директивой. Законопроект разработан, представлен, сейчас отрабатывается двумя парламентскими комитетами. Надеюсь, в ближайшее время мы с Верховной Радой сможем его принять", - сказала Маркарова на брифинге во вторник.

"Чтобы начать выборку средств, нужно будет находиться в программе МВФ. У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить", - сказала она.

На днях Маркарова договорилась о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссаром по финансовым делам Валдисом Домбровскисом.

Напомним, Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Европейская правда

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ЕС Минфин

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