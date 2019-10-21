Гривня на міжбанку почала тиждень зі зміцнення

21 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,87 - 24,91 гривні;

Євро - 27,74 - 27,79 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 30 копійок, встановивши його на 21 жовтня на рівні 25,03 гривні за долар.

21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,13 гривні за долар.

Економічна правда