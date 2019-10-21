Гривня на межбанке начала неделю с укрепления
Понедельник, 21 октября 2019, 20:15
21 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,87 - 24,91 гривни;
Евро - 27,74 - 27,79 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 30 копеек, установив его на 21 октября на уровне 25,03 гривни за доллар.
21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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