Гривня на межбанке начала неделю с укрепления

21 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,87 - 24,91 гривни;

Евро - 27,74 - 27,79 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 30 копеек, установив его на 21 октября на уровне 25,03 гривни за доллар.

21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.

Экономическая правда