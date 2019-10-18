Голова НБУ: Україна не обговорює з МВФ питання ціни на газ

Питання ціни на газ для населення під час переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової кредитної програми співпраці не стоїть.

Про це заявив голова правління Нацбанку Яків Смолій у інтерв'ю "Голосу Америки".

"Питання ціни на газ не стоїть тому, що уряд затвердив свого часу постанову, якою регулюються тарифи", - сказав Смолій.

"Також теперішня ситуація на світовому ринку досить сприятлива, ціни на газ знизилися, тому про підвищення ми поки не говоримо", - додав він.

Нагадаємо:

У жовтні ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на умовах ПСО, знизилась на 4,9% проти вересня та становитиме 4 272,76 грн за тисячу кубометрів.