Глава НБУ: Украина не обсуждает с МВФ вопрос цены на газ
Вопрос цены на газ для населения во время переговоров с Международным валютным фондом о новой кредитной программе сотрудничества не стоит.
Об этом заявил глава правления Нацбанка Яков Смолий в интервью "Голосу Америки".
"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы", - сказал Смолий.
"Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - добавил он.
Напомним:
В октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составит 4 272,76 гривен за тысячу кубометров.
Экономическая правда
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