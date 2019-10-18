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Глава НБУ: Украина не обсуждает с МВФ вопрос цены на газ

Пятница, 18 октября 2019, 14:32

Вопрос цены на газ для населения во время переговоров с Международным валютным фондом о новой кредитной программе сотрудничества не стоит.

Об этом заявил глава правления Нацбанка Яков Смолий в интервью "Голосу Америки".

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы", - сказал Смолий.

"Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - добавил он.

Напомним:

В октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составит 4 272,76 гривен за тысячу кубометров.

Экономическая правда

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НБУ

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