Ціна на газ для населення у жовтні знизилась на 4,9% - "Нафтогаз"

У жовтні ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на умовах ПСО, знизилась на 4,9% проти вересня та становитиме 4 272,76 грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Хоча ціни газу на європейському ринку вже суттєво збільшилися порівняно з літнім рівнем, регульована ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що ціни на газ для населення у жовтні 2019 року знизяться набагато нижче, ніж вартість газу, закріплена у послузі "Газовий запас", в межах якої споживачі закупили газ для власних потреб за літньою ціною для того, щоб користуватися ним на час опалювального сезону.

У послузі "Газовий запас" закріплено вартість газу на рівні 4874,42 гривні за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування та розподіл), а встановлена на жовтень ціна газу буде на майже 602 гривні менше.

"За умовами пропозиції, у жовтні споживачам буде запропоновано оплатити газ за нижчою, регульованою ціною.

Придбаний газовий запас при цьому буде збережено на зимові місяці, коли очікується збільшення регульованої ціни. При цьому, якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок у повному обсязі", - пояснили у "Нафтогазі".

Економічна правда