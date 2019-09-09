Голова Укравтодору вніс недостовірні дані в декларацію

Джерело: сайт НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції виявило недостовірні відомості у декларації очільника "Укравтодору" Славоміра Новака.

Дослівно: "Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол стосовно в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака... за декларування недостовірних відомостей".

Деталі. Під час повної перевірки декларації Новака за 2017 рік НАЗК виявило недостовірні відомості на суму на суму понад 189 тисяч гривень. Зокрема, посадовець недостовірно вказав вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках.

У НАЗК нагадали, що за такі порушення за ст. 172-6 КУпАП чиновнику загрожує штраф від 50 до 2,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 42,5 тисячі гривень).