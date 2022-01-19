"Ковідний фонд": в Укравтодорі знайшли порушень на тендерах на 7 мільярдів

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Держаудитслужба в ході перевірки фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік знайшла порушень законодавства у ході тендерів Укравтодору на 7,5 млрд грн.

Про це йдеться у звіті Держаудитслужби.

Аудит охопив 84,6% використаних коштів Укравтодору, або 21,8 млрд грн. Так, за результатами моніторингу процедури закупівель служба знайшла порушень законодавства на 7,5 млрд грн.

Нагадаємо, що Укравтодор отримав найбільше коштів на боротьбу з пандемією у 2020 році – 26,2 млрд грн.

Такі порушення впливали на результати торгів: замовники не відхиляли учасників торгів, пропозиції яких не відповідали вимогам, або укладали договори, умови яких не відповідали тендерній документації та/або пропозицііям переможців тендерів.

"Як наслідок, замовники неправомірно обрали таких учасників переможцями торгів.

За такими договорами підрядні організації виконали робіт на загальну суму 7 524,4 млн грн, які замовники оплатили повністю", – йдеться у звіті.

Крім того, замовники не завжди дотримувалися вимог законодавства у сфері закупівель під час складання тендерної документації, оприлюднення інформації тощо. За такими договорами було сплачено 2,2 млрд грн.

Держаудитслужба також здійснила перевірку самих закупівель та встановила, що Укравтодором було оплачено завищену вартість виконаних робіт у сумі 7 млн грн, а також завищено обсяги виконаних робіт, пред’явлених до оплати, у сумі 1,2 млн грн.

Також на 45,5 млн грн служба знайшла відхилення показників якості, що може свідчити про недотримання технології виконання робіт підрядниками. В рамках перевірки закупівель встановлено також, що служби автодору неправомірно обрали учасників переможцями торгів за договорами на загальну суму 529,9 млн грн.

За матеріалами перевірки було відкрито 6 кримінальних проваджень.

Водночас в Держаудитслужбі роблять висновок, що кошти Укравтодором було використано за цільовим призначенням та з дотриманням вимог законодавства. Натомість чинна система контролю установ зі сфери управління агентства потребує змін з огляду на проблемні питання. Насамперед, щодо контролю за якістю та перебігом робіт.

Нагадуємо:

Державна аудиторська служба опублікувала аудит фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік, якого вимагає МВФ – проблемних питань знайшли на 30 млрд грн.

В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі – 12,6 млрд грн, з яких 5,9 млн грн було усунено. Одразу за агентством в "антирейтингу" розташовано Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд грн, та Мінекономіки (5 млрд грн).

Проведення аудиту було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Відповідно до підписаного меморандуму з МВФ, завершити проведення аудиту Україна мала ще до 1 квітня 2021 року.

Економічна правда