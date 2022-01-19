Укравтодору дозволили залучити держгарантій на 20 мільярдів

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Кабінет міністрів дозволив "Укравтодору" залучити кредити під держгарантії обсягом до 20 млрд грн.

Про це йдеться у документах до засідання уряду 19 січня.

Так, уряд затвердив умови залучення "Укравтодором" кредитів та держгарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань. У 2022 році агентству дозволили залучити до 20 млрд грн під державні гарантії, терміном запозичення до 15 років.

Надання державних гарантій означає, що у разі неспроможності компанії виконати свої кредитні зобов'язання, за неї це повинна зробити держава. Забезпечення кредитів державними гарантіями має наслідком зростання гарантованого державою боргу.

У Міністерстві фінансів у зв’язку з цим зауважили, що збільшення обсягу держборгу та гарантованого боргу суперечить світовій практиці та вимогам МВФ.

Водночас умови запозичення, відсоткова ставка тощо визначаються у кредитному договорі або проспекті емісії, які погоджуються Мінфіном.

Усього "Укравтодор" планує залучити 30 млрд грн на будівництво доріг цьогоріч. Зокрема, це дозволить ввести в експлуатацію 782 км автомобільних доріг та 161 погонних метрів мостів, як розповів перший заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков.

Також уряд схвалив перелік об’єктів для реконструкції, будівництва та ремонту на рік.

Нагадуємо:

"Укравтодор" планує витратити 124,4 мільярда гривень на будівництво та ремонт доріг у 2022 році, з яких 78,9 мільярда становитимуть видатки з державного бюджету.

Економічна правда