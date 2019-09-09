Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,04 - 25,07 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,04 - 25,07 гривні;
Євро - 27,62 - 27,66 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,95 - 25,22 гривні. Євро купують по 27,44 гривні, продають по 27,85 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,09 - 25,14 гривні, євро - 27,60 - 27,68 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 9 вересня на рівні 25,08 гривні за долар.
6 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.
6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,05 - 25,08 гривні за долар.
Економічна правда
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