Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

6 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,15 - 25,18 гривні;

Євро - 27,77 - 27,80 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,02 - 25,25 гривні. Євро купують по 27,50 гривні, продають по 27,98 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,12 - 25,17 гривні, євро - 27,66 - 27,76 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 25,31 гривні за долар.

5 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,34 - 25,36 гривні за долар.

5 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.

Економічна правда