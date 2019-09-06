Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
П'ятниця, 6 вересня 2019, 17:03
6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,05 - 25,08 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,05 - 25,08 гривні;
Євро - 27,68 - 27,71 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 25,31 гривні за долар.
6 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.
Економічна правда
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