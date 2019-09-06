Всі розділи
Укр / Рус

Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

П'ятниця, 6 вересня 2019, 17:03
 

6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,05 - 25,08 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,05 - 25,08 гривні;

Євро - 27,68 - 27,71 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 25,31 гривні за долар.

6 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс гроші

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 5 вересня 2019, 11:21
Гривня на закритті міжбанку ослабла 4 вересня 2019, 17:54
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 3 вересня 2019, 11:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!