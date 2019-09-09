Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,04 - 25,07 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,04 - 25,07 гривни;

Евро - 27,62 - 27,66 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,95 - 25,22 гривни. Евро покупают по 27,44 гривни, продают по 27,85 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,09 - 25,14 гривни, евро - 27,60 - 27,68 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 25,08 гривни за доллар.

6 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,05 - 25,08 гривни за доллар.

Экономическая правда