Гривня починає тиждень зі зміцнення

Як разом зі своїми даними "переїхати" на новий смартфон За даними роздрібних мереж, користувачі змінюють смартфони в середньому один раз в 1,5-2 роки. При переході на телефон іншого бренду багато людей часто не знають як швидко і в повному обсязі перенести всі свої дані зі старого пристрою на новий. Як це зробити найпростіше ми розібралися в даній статті. (рос)

Втратити квартиру і не знати про це. Як аферисти і суди позбавляють киян житла Підроблені рішення судів, чужі паспорти і "необережні" нотаріуси — цього достатньо, щоб переписати квартиру на іншу особу без відома власника, який потім буде безуспішно намагатися оскаржити це в судах. Така історія в Україні може статись з ким завгодно.