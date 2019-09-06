Укртрансгаз протестував реверс газу на максимальній потужності

Укртрансгаз успішно здійснив тестовий запуск ділянки магістрального газопроводу "Союз" для роботи в зворотньому напрямку "захід-схід".

Про це повідомляє у Facebook прес-служба компанії.

Зазначається, що фізичні випробування проводились в рамках підготовки ГТС до опалювального сезону 2019/2020.

"Протягом трьох днів на ділянці газогону "Союз" від західного кордону до богородчанського вузла було відпрацьовано режим, при якому обсяги транспортування в реверсному напрямку досягли максимуму імпортних потужностей зі Словаччини – 42,5 млн кубометрів газу/добу.

Для прийому газу через ГВС Будінце (Словаччина) вперше були задіяні реверсні обв'язки КС Хуст та КС Богородчани", - йдеться у повідомленні.

Результати тесту зафіксували стабільну роботу обладнання та всіх газоперекачувальних агрегатів та підтвердили готовність і спроможність реверсної схеми до функціонування в штатному режимі.

Підкреслюється, що тестовий запуск "жодним чином не вплинув" на транспортування блакитного палива до країн ЄС – заявки Газпрому на транзит були виконані в повному обсязі.

Економічна правда