Суд скасував договір, по якому 300 млн кубів газу "Нафтогазу" віддали "шахрайським" фірмам

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Апеляційний суд задовольнив скаргу ТОВ "ТДМК" про визнання недійсним договору 2018 року з купівлі-продажу акцій компанії "Укренергозбут", яка володіла правами на 305 мільйонів кубометрів газу.

Про це йдеться в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 27 липня.

Зазначається, що ТОВ "ТДМК" у серпні 2020 року звернулось до Госпсуду Києва із позовом про визнання недійсним договору з купівлі-продажу 2160 акцій компанії "Укренергозбут", яка володіла правами на 305 мільйонів кубометрів газу.

"ТДМК" заявляло, що оспорюваний договір від 28 березня 2018 року уклали "внаслідок зловмисної домовленості з колишнім директором "ТДМК", який не мав права на відчуження таких акцій".

ТОВ "ТДМК" заявляло, що 2160 акцй "Укренергозбуту" спочатку були виведені на користь ТОВ "ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ", а потім переоформлені на користь пов'язаної з нею ТОВ "ТУВІСОН", та знаходяться на рахунку в цінних паперах, відкритому в банку "Південний".

Суд першої інстанції не задовольнив вимог позивача - тоді "ТДМК" звернулось до Північного апеляційного господарського суду, який задовольнив апеляційну скаргу.

"Північний апеляційний господарський суд зазначає, що суд першої інстанції, вірно встановивши обставини справи, дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для визнання недійсним договору № БВ310-18 купівлі-продажу цінних паперів від 28.03.2018, у зв`язку з чим рішення підлягає скасуванню", - йдеться в ухвалі суду.

Зокрема, суд визнав недійсним договір про купівлю-продаж акцій компанії "Укренергозбут". А також - постановив "витребувати з чужого незаконного володіння" ТОВ "ТУВІСОН" на користь ТОВ "ТДМК" 2160 акцій ПрАТ "Укренергозбут".

Крім цього, суд зобов'язав зарахувати акції "Укренергозбуту" на рахунок "ТДМК".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що дочірня компанія "Нафтогазу" - "Укртрансгаз" - вимагає у НАК відшкодувати йому завдану шкоду шляхом повернення 305 млн кубометрів природного газу, який передали ТОВ "Профі газ" (правонаступник компанії "Укренергозбут").

В "Укртрансгазі" пояснили, що передали у рамках мирової угоди компанії "Профі-Газ" 300 млн кубів газу тому, що на момент ухвалення мирової угоди юридично саме вона мала на це право.

"Укртрансгаз" взяв у позику у НАК "Нафтогаз" цей газ, аби розрахуватись з "Профі газ".

Госпсуд Києва рішеннями від 10 та 13 листопада 2020 року затвердив мирову угоду, яка передбачає передачу 300 млн кубів газу "Укртрансгазу" пулові фірм, з якими держкомпанія донедавна вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.

2 листопада компанія "Укртрансгаз" звернулася до Господарського суду Києва з вимогою затвердити мирову угоду, яка передбачає передачу 300 млн кубів газу пулові фірм, з якими держкомпанія донедавна вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.

Правління НАК "Нафтогаз України" проголосувало за укладення мирової угоди з фірмами, з якими до недавнього часу вело запеклу боротьбу і відкрито називало шахрайськими.

Читайте детальніше у статті: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди

Економічна правда