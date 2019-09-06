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Укртрансгаз протестовал реверс газа на максимальной мощности

Пятница, 6 сентября 2019, 16:16

Укртрансгаз успешно осуществил тестовый запуск участка магистрального газопровода "Союз" для работы в обратном направлении "запад-восток".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба компании.

Отмечается, что физические испытания проводились в рамках подготовки ГТС к отопительному сезону 2019/2020.

"В течение трех дней на участке газопровода "Союз" от западной границы до богородчанского узла был отработан режим, при котором объемы транспортировки в реверсном направлении достигли максимума импортных мощностей из Словакии - 42,5 млн кубометров газа/сутки.

Для приема газа через ГИС Будинце (Словакия) впервые были задействованы реверсные обвязки КС Хуст и КС Богородчаны", - говорится в сообщении.

Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов и подтвердили готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме.

Подчеркивается, что тестовый запуск "никоим образом не повлиял" на транспортировку голубого топлива в страны ЕС - заявки Газпрома на транзит были выполнены в полном объеме.

Экономическая правда

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Укртрансгаз

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