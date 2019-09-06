Укрзалізниця подовжила маршрут поїзда Київ - Івано-Франківськ

Укрзалізниця з початку осені подовжила маршрут поїзда-трансформера №7 Київ - Івано-Франківськ до Чернівців, склад поїзда збільшили з 10 до 18 вагонів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що таким чином Укрзалізниця створила "зручне сполучення столиці з західними кордонами країни".

Поїзд № 7 Київ - Чернівці відправляється з Києва о 22:22 та прибуває до Чернівців о 10:27. У зворотному напрямку відправлення о 20:58 та прибуття до Києва о 09:07. Час у дорозі становить 12 годин 5 хвилин.

Також цим поїздом можна дістатися до Львова, Івано-Франківська та Коломиї.

"До складу поїзда включені купейні вагони, осучаснені капітально-відновлювальним ремонтом. Вагони обладнані системами кондиціонування повітря, вакуумними туалетами, у кожному купе встановлені розетки", - йдеться у повідомленні.

З розкладом поїзда можна ознайомитися на сайті УЗ, а квитки придбати в залізничних касах або онлайн.

Економічна правда