"Укрпошта" запустила прискорену доставку до США

Компанія "Укрпошта" ввела нову додаткову послугу для доставки дрібних пакетів – "Поштовий експрес до США".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що сервіс надає пріоритетну обробку відправлень в Укрпошті, подачу до митниці та відвантаження відправлень на прямі рейси до Нью-Йорка.

"Його запуск відбувся у серпні – десятки тисяч відправлень були доставлені новим способом. При тестуванні послуги для 90% відправлень термін обробки із моменту відправлення з будь-якого автоматизованого відділення Укрпошти до першого сканування в системі національної пошти США USPS склав від 3 до 5 днів", - йдеться у повідомленні.

Повний термін доставки до моменту фінального вручення (або першої спроби вручення) в будь-якому штаті США, враховуючи митне оформлення в двох країнах – Україні та США, для 80% дрібних пакетів склав від 4 до 10 днів.

Зараз середній фактичний термін доставки для відправлень базовою послугою складає 14 днів.

"Укрпошта готується до високого сезону і надає нові можливості, аби задовольнити потреби клієнтів. Ми відкрили додаткову послугу для відправлень у США, які є найпопулярнішим напрямком доставки. Аби забезпечити більш прогнозовані терміни доставки, компанія оптимізувала роботу всієї мережі та розширила партнерство з "Міжнародними авіалініями України".

Сьогодні Укрпошта має можливість надати клієнтам сервіс на вибір за пріоритетами обробки пошти", – заявив перший заступник гендиректора Укрпошти Олександр Перцовський.

Послуга доступна при оформлені в "особистому кабінеті" або API на сайті Укрпошти для відправлень дрібний пакет.

Додаткова оплата за послугу до 30 вересня становить 0,5 доларів за кожен дрібний пакет, а із 1 жовтня - 1 долар.

Економічна правда