"Укрпочта" запустила ускоренную доставку в США

Компания "Укрпочта" ввела новую дополнительную услугу для доставки мелких пакетов - "Почтовый экспресс в США".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сервис предоставляет приоритетную обработку отправлений в Укрпочте, подачу таможне и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк.

"Его запуск состоялся в августе - десятки тысяч отправлений были доставлены новым способом. При тестировании услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого автоматизированного отделения Укрпочты до первого сканирования в системе национальной почты США USPS составил от 3 до 5 дней", - говорится в сообщении.

Полный срок доставки до момента финального вручения (или первой попытки вручения) в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах - Украине и США, для 80% мелких пакетов составил от 4 до 10 дней.

Сейчас средний фактический срок доставки для отправлений базовой услугой составляет 14 дней.

"Укрпочта готовится к высокому сезону и предоставляет новые возможности, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Мы открыли дополнительную услугу для отправлений в США, которые являются самым популярным направлением доставки. Чтобы обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей сети и расширила партнерство с "Международными авиалиниями Украины".

Сегодня Укрпочта имеет возможность предоставить клиентам сервис по выбору по приоритетам обработки почты", - заявил первый заместитель гендиректора Укрпочты Александр Перцовский.

Услуга доступна при оформлении в "личном кабинете" или API на сайте Укрпочты для отправлений мелкий пакет.

Дополнительная оплата за услугу до 30 сентября составляет 0,5 долларов за каждый мелкий пакет, а с 1 октября - 1 доллар.

Экономическая правда