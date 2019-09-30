Акції Укрзалізниці розмістять на міжнародних біржах - програма дій уряду

"Укрзалізницю" розділять на трьох операторів, акції яких розмістять на міжнародних біржах.

Про це йдеться у програмі дій уряду, текст якої опублікований на сайті Верховної Ради.

"Для підвищення якості залізничних послуг буде створено відкритий та конкурентний ринок залізничних перевезень. Буде забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури та справедливу конкуренцію між залізничними перевізниками.

Сьогоднішній монополіст АТ Укрзалізниця буде реформоване та розділене на окремі суб'єкти господарювання - оператора інфраструктури, вантажного перевізника, пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною (буде здійснено первинне публічне розміщення акцій українських залізничних компаній на міжнародних біржах)", - йдеться у програмі.

У документі зазначається, що за п’ять років повинно бути оновлено 200 одиниць тягового рухомого складу, 800 пасажирських вагонів, 10 електропоїздів Інтерсіті, відремонтовано та оновлено 5 тисяч км залізничної інфраструктури.